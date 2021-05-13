За разглашение данных о защищаемых лицах смогут штрафовать на полмиллиона

За незаконное распространение сведений о защищаемых лицах могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей. Такую поправку в Кодекс РФ об административных правонарушениях поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Норма предложена ко второму чтению законопроекта об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа, которому предстоит второе чтение.

Согласно инициативе, распространение сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф:

- для граждан от 50 до 70 тысяч рублей,

- для должностных лиц - от 100 до 300 тысяч рублей,

- для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Как объясняли в Госдуме, расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни граждан.