За сутки 33 военнослужащих вылечились от коронавируса

В пятницу, 13 мая, Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства сообщило, что только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели от коронавируса 33 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 33,1 тысячи человек.

Кроме того, более 115 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 301 военнослужащий с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся на контроле у врачей. 206 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Один лечится у гражданских медиков. Еще 94 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 9 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 78 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 855 человек, 196 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.