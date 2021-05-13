Золотов высказал предложения по изменению оружейного законодательства

Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции высказал свои предложения по изменению оружейного законодательства.

Золотов считает, что возраст для покупки гражданского оружия нужно повысить до 21 года. Выдавать разрешения на полуавтоматическое оружие надо после того, как гражданин уже владел другим оружием 5 лет.

Для выдачи разрешения на оружие следует ввести психологическое тестирование, а медицинские справки выдавать только в государственных медицинских учреждениях, а не в частных клиниках. Перед получением же охотничьего билета кандидат должен пройти специальное обучение - своего рода курс молодого бойца.

Президент поручил директору Росгвардии как можно скорее изложить свои предложения в письменном виде.