99 из 100 экологически опасных городов мира находятся в Азии

Согласно оценке аналитического центра бизнес-рисков Verisk Maplecroft, из 100 городов мира, наиболее уязвимых к экологическим опасностям, все, кроме одного, находятся в Азии, причем 80 процентов - в Индии или Китае.

В докладе указывается, что более 400 крупных городов с общей численностью населения в 1,5 миллиарда человек подвергаются "высокому" или "экстремальному" риску из-за сочетания сокращающих жизнь загрязнений, истощения запасов воды, смертоносных волн тепла, стихийных бедствий и климатической чрезвычайной ситуации.

Джакарта, столица Индонезии, десятилетиями страдающая от загрязнения, наводнений и волн тепла, возглавила рейтинг. Однако Индия, где свирепствует разрушительная пандемия и находятся 13 из 20 городов мира, подвергающихся наибольшему риску, может столкнуться с самым пугающим будущим из всех стран мира. Дели занимает второе место в глобальном индексе из 576 городов, составленном аналитиками, далее следуют Ченнаи (третье место), Агра (шестое место), Канпур (10 место), Джайпур (22 место) и Лакхнау (24 место). Мумбаи с населением 12,5 миллиона человек занимает 27-е место.

Если посмотреть только на загрязнение воздуха, которое ежегодно вызывает более 7 миллионов преждевременных смертей во всем мире, в том числе миллион в одной только Индии, то 20 городов с наихудшим качеством воздуха в городских районах с населением не менее миллиона человек находятся в Индии, причем Дели лидирует по этому показателю. При этом каждый четвертый город планеты не может позволить себе принять адекватные меры по защите от климатического кризиса, отмечает Guardian.

Оценка загрязнения воздуха была проведена с учетом воздействия микроскопических вредных для здоровья частиц, известных как PM2,5, в значительной степени из-за сжигания угля и других ископаемых видов топлива. За пределами Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке самая большая доля городов с высоким уровнем риска по всем категориям угроз, при этом перуанская столица Лима - единственный неазиатский город, вошедший в первую сотню.

Когда дело доходит до глобального потепления и его воздействия, акцент резко смещается на Африку к югу от Сахары, где расположены 40 из 45 наиболее уязвимых к климату городов на планете, полагают аналитики. Этот континент больше всего пострадает не только из-за засух, волн тепла, штормов и наводнений, но и из-за того, что он так плохо подготовлен, чтобы справиться с этим. "Два самых густонаселенных города Африки - Лагос и Киншаса - относятся к числу наиболее подверженных риску", - отмечается в отчете. К другим особо уязвимым городам относятся Монровия, Браззавиль, Фритаун, Кигали, Абиджан и Момбаса. В климатическом индексе сочетаются угроза экстремальных явлений, уязвимость человека и способность стран адаптироваться к экологическому кризису. Этот отчет оценивает угрозы жизнеспособности по инвестиционному потенциалу, активам недвижимости и производственным возможностям.