Американцы покинули одну из крупнейших баз в Афганистане

Американские войска оставили одну из крупнейших военных баз в Афганистане, сообщили NBC News три представителя министерства обороны США, уточнив, что в начале этой недели аэродром Кандагар был передан силам безопасности Афганистана. Как отметили официальные лица, это свидетельствует о безотлагательности усилий США по полному выводу войск из страны к 11 сентября.

Расположенный на юге Афганистана, Кандагар был одной из основных баз, где размещались американские и международные войска. На пике боевых действий на обширной военной базе и аэродроме находилось более 26 тысяч американских и международных военнослужащих. Когда в конце 2014 года боевые операции коалиции официально перешли в учебную миссию, Кандагар стал учебным центром для южного региона Афганистана.

Кандагар исторически важен как место зарождения "Талибана" (группировка запрещена в РФ) и последний крупный город, где Соединенные Штаты оттеснили экстремистское исламское движение от власти в 2001 году. С тех пор боевики "Талибана" продолжали попытки восстановить контроль над городом, часто захватывая населенные пункты в провинции Кандагар на короткие периоды времени, пока их снова не вытесняли силы коалиции и афганские службы безопасности. В апреле талибы нанесли ракетный удар по аэродрому Кандагар, в результате которого никто не пострадал.

Американские военные занимаются выводом всех своих примерно 2500 военнослужащих из Афганистана. Президент Джо Байден объявил о своих планах полного сокращения войск в прошлом месяце, заявив, что пора положить конец "вечной войне". Около 2300 военнослужащих США погибли и более 20 000 были ранены с тех пор, как США свергли правящий "Талибан" в 2001 году, отказавшийся выдать Усаму бен Ладена, лидера "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ) и организатора террористических атак 11 сентября 2001 года. Более 100 тысяч афганских мирных жителей также были убиты или ранены с 2009 года, когда Организация Объединенных Наций начала систематически документировать влияние войны на мирных жителей.