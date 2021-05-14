Новости

В Германии за антисемитские акции задержаны более десятка человек 23:24
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО 22:54
Бывший вице-премьер Мордовии арестован на 2 месяца 22:52
Американка постирала свой лотерейный билет на 26 млн долларов 22:18
Эндокринологи назвали главные признаки раннего диабета 22:10
Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее 21:55
СНБО Украины ввел санкции против 668 уголовных авторитетов 21:50
Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле 21:27
Военные учебные центры организуют в более чем 500 вузах России 20:59
Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске 20:58
Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России" 20:48
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 20:33
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 20:09
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 20:09
Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы 19:52
Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста 19:33
В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I 19:33
Песков объяснил выбор недружественных стран 19:30
В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров 19:27
В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму" 19:26
Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности 19:19
За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 19:01
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 18:59
Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей 18:41
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
14.05.2021 22:18
Рубрика: В мире

Американка постирала свой лотерейный билет на 26 млн долларов

Текст: Андрей Васильев

Победительница Калифорнийской лотереи на сумму 26 миллионов долларов, возможно, буквально смыла в воду свое богатство. Выигрышный билет SuperLotto Plus был продан в магазине в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк. Четверг был последним днем, чтобы получить его. Но никто этого не сделал.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
В США четверо американцев выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Сотрудница магазина Эсперанса Эрнандес рассказала Whittier Daily News, что в среду к ним пришла женщина и сказала сотрудникам, что она положила билет себе в карман джинсов, забыла об этом, и вспомнила после того, как он был уничтожен в прачечной. Менеджер магазина рассказал KTLA-TV, что на видео наблюдения была видна эта женщина, купившая счастливый билет. По его словам, копия видеозаписи наблюдения была передана должностным лицам лотереи Калифорнии. Заявление будет рассмотрено, сообщила представитель лотереи Кэти Джонстон.

Официальные лица лотереи говорят, что тот, кто считает себя победителем, должен заполнить форму заявки. Но если кто-то потеряет билет, они должны предоставить доказательства того, что он принадлежал ему, например, фотографию лицевой и оборотной сторон билета, заявили официальные лица. Приз в размере 26 миллионов долларов может быть получен в виде ежегодных выплат или в виде единовременного денежного варианта в размере 19,7 миллиона долларов. Если приз не будет востребован, 19,7 миллиона долларов пойдут на нужды государственных школ Калифорнии. Магазин, продавший билет, получит бонус в размере 130 тысяч долларов.

По словам официальных лиц, большие джекпоты иногда остаются невостребованными. Как сообщил Los Angeles Times представитель лотереи Хорхе Де Ла Крус, четыре приза в размере 20 миллионов долларов и более не были востребованы с 1997 года, включая джек-пот в размере 63 миллионов долларов, разыгранный в 2015 году.

В мире США

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа
Греция отменила ограничения на въезд для россиян
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия