Американка постирала свой лотерейный билет на 26 млн долларов

Победительница Калифорнийской лотереи на сумму 26 миллионов долларов, возможно, буквально смыла в воду свое богатство. Выигрышный билет SuperLotto Plus был продан в магазине в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк. Четверг был последним днем, чтобы получить его. Но никто этого не сделал.

Сотрудница магазина Эсперанса Эрнандес рассказала Whittier Daily News, что в среду к ним пришла женщина и сказала сотрудникам, что она положила билет себе в карман джинсов, забыла об этом, и вспомнила после того, как он был уничтожен в прачечной. Менеджер магазина рассказал KTLA-TV, что на видео наблюдения была видна эта женщина, купившая счастливый билет. По его словам, копия видеозаписи наблюдения была передана должностным лицам лотереи Калифорнии. Заявление будет рассмотрено, сообщила представитель лотереи Кэти Джонстон.

Официальные лица лотереи говорят, что тот, кто считает себя победителем, должен заполнить форму заявки. Но если кто-то потеряет билет, они должны предоставить доказательства того, что он принадлежал ему, например, фотографию лицевой и оборотной сторон билета, заявили официальные лица. Приз в размере 26 миллионов долларов может быть получен в виде ежегодных выплат или в виде единовременного денежного варианта в размере 19,7 миллиона долларов. Если приз не будет востребован, 19,7 миллиона долларов пойдут на нужды государственных школ Калифорнии. Магазин, продавший билет, получит бонус в размере 130 тысяч долларов.

По словам официальных лиц, большие джекпоты иногда остаются невостребованными. Как сообщил Los Angeles Times представитель лотереи Хорхе Де Ла Крус, четыре приза в размере 20 миллионов долларов и более не были востребованы с 1997 года, включая джек-пот в размере 63 миллионов долларов, разыгранный в 2015 году.