Астрономы зафиксировали "космический удар" по Земле

Ученые зафиксировали самую сильную за два года магнитную бурю на Земле. Уровень геомагнитных возмущений 12 мая достиг значения Kp=7 по девятибалльной шкале, заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По словам ученых, бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы, требуя коррекции напряжения, а также увеличивают снос космических аппаратов с орбиты и вызывают проблемы в навигации. При этом геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными: бури такого уровня могут продолжаться до полусуток и более.

"Отмечается очень быстрое спадание возмущенности магнитного поля Земли. Возврат его в норму произошел в течение часа после пика бури. Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар", - говорится в сообщении ученых.

Сейчас геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась, активность Солнца находится на низком уровне.