Банк ДОМ.РФ смягчил условия выдачи "Сельской ипотеки"

Банк ДОМ.РФ начал выдавать "Сельскую ипотеку" со ставкой от 2,3% на новых условиях. Вслед за постановлением правительства, которым были смягчены условия выдачи сельской ипотеки, банк изменил условия по своим кредитам.

Первоначальный взнос по программе снижен до 10% от стоимости приобретаемого жилья. Ранее необходимо было внести 20%. Кроме того, для оплаты первоначального взноса теперь можно использовать средства материнского капитала, также маткапитал можно направить на погашение кредита.

Программа "Сельской ипотеки" банка распространяется на покупку квартиры в новостройке, а также на рефинансирование кредита, взятого в другом банке до 2020 года. Максимальная сумма ипотеки - 3 миллиона рублей (для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого АО - 5 миллионов рублей). Срок кредитования - до 25 лет.

Минимальные ставки доступны при оплате единовременного платежа и дистанционном подтверждении доходов и занятости - с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, уточняет пресс-служба банка.