Указ главы Республики Башкортостан от 12 мая 2021 года № УГ-227 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 12 (дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования):

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"- разрешить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы для отдыха и оздоровления детей при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора;";

б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"- обеспечить неукоснительное соблюдение на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов.";

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора, включая ограничение посещений (разрешается посещение родителями (законными представителями) обучающихся).

Посещение родителями (законными представителями) обучающихся мероприятий, проводимых в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях (утренники, последние звонки), допускается при наличии у родителя (законного представителя) паспорта, иного документа, удостоверяющего личность (для законного представителя также документа, подтверждающего полномочия законного представителя) свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, а также одного из следующих документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном виде;

справки медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019;

справки медицинской организации о наличии титров антител к COVID-2019 выше 2 единиц, выданной в течении одного месяца до утренника;

справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019.";

3) подпункт 3 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется работа) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"детских палаточных лагерей стационарного типа;".

2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан внести изменения в методические рекомендации для руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений по организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в части отмены рекомендации об использовании запасного входа (запасных входов) в здание учреждения.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







