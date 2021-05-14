Указ главы Республики Башкортостан от 12 мая 2021 года № УГ-227 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар 15:56
Мошенник в Москве продавал фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации 15:34
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса 15:34
На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов 15:19
Водителей в Москве предупредили о дачных пробках 15:15
Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере 15:14
Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков 15:13
Путин: Палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ 15:12
Мама ученицы из школы №175 поблагодарила учителей за спасение дочери 15:05
Путин предложил обсудить безопасность финансовой системы 14:48
Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" 14:47
Турция выходит на этап "нормализации" после локдауна 14:47
Актер из "Фантастических тварей" получил тюремный срок за изнасилование 14:40
В Нальчике при строительстве школы нашли нарушения на 4,5 млн рублей 14:37
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 14:27
Италия отменяет карантин для граждан ЕС и Шенгенской зоны 14:24
В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу 14:12
В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину 14:06
В "ЕР" временно приостановили членство сенатора Олега Королева 14:06
Напавший на школу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту 13:56
Ракова: Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной 13:55
Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса 13:49
Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу 13:38
Минюст внес интернет-ресурс VTimes в реестр иноагентов 13:31
Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 мая 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 12 мая 2021 года № УГ-227 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 12 (дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования):

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"- разрешить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы для отдыха и оздоровления детей при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора;";

б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"- обеспечить неукоснительное соблюдение на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов.";

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора, включая ограничение посещений (разрешается посещение родителями (законными представителями) обучающихся).

Посещение родителями (законными представителями) обучающихся мероприятий, проводимых в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях (утренники, последние звонки), допускается при наличии у родителя (законного представителя) паспорта, иного документа, удостоверяющего личность (для законного представителя также документа, подтверждающего полномочия законного представителя) свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, а также одного из следующих документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном виде;

справки медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019;

справки медицинской организации о наличии титров антител к COVID-2019 выше 2 единиц, выданной в течении одного месяца до утренника;

справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019.";

3) подпункт 3 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется работа) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"детских палаточных лагерей стационарного типа;".

2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан внести изменения в методические рекомендации для руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений по организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в части отмены рекомендации об использовании запасного входа (запасных входов) в здание учреждения.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией