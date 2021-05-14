Первый вице-премьер Белоусов переизбран председателем совета директоров РЖД, сообщили в компании. Отмечается, что в Правительстве он курирует вопросы транспорта, в сферу его ответственности входят Минтранс, Росавиация, Росавтодор и другие профильные ведомства.

За его переизбрание проголосовали единогласно все члены Совета. Выборы председателя провели в связи со сменой состава этого корпоративного органа в сентябре 2020 года, однако утвержден состав был только 6 марта после смены кабинета министров.

Дело в том, что Совет директоров инфраструктурной монополии назначается распоряжением правительства, поскольку государству принадлежит 100% акций РЖД.

Сегодня в него, как и прежде, входят 14 человек. Это - глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы Минфина Алексей Сазанов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, экс-канцлер Австрии Кристиан Керн, председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, первый замглавы МЭР Андрей Иванов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-министр транспорта и действующий глава ГТЛК Евгений Дитрих, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, председатель совета директоров группы "Каскол" Сергей Недорослев.