Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 2 млн россиян

Почти 2 млн граждан пролечились от коронавируса амбулаторно бесплатными лекарствами. Об этом "Российской газете сообщили в Минпромторге. "По состоянию на 3 мая этого года 1,9 млн пациентов получили бесплатные лекарства, когда лечились от коронавируса на дому", - уточнили в ведомстве.

Решение о выделении средств регионам на приобретение бесплатных лекарств принято в конце прошлого года. За все время из федерального бюджета на них выделено почти 12 млрд рублей. Сегодня получить их могут те пациенты, которые обратились за помощью в государственную поликлинику по полису.

Лекарства назначаются врачом из перечня, предусмотренного Временными методическими рекомендациями Минздрава для лечения COVID-19. Каждому пациенту лечение подбирается индивидуально в зависимости от симптомов заболевания.

Сегодня в число препаратов от коронавируса включены фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир. Бесплатно также могут выдаваться лекарства от температуры - парацетомол, например, и некоторые другие. Алгоритм их выдачи отличается в регионах, но в большинстве случаев врач приносит препараты на дом.