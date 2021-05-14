Вакцина от COVID-19 помогла спасти жизни 12 тысяч британцев

Массовая вакцинация населения в Англии предотвратила почти 12 тысяч смертей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную Службу общественного здравоохранения. Отмечается, что речь идет о пожилых британцах - старше 60 лет.

При сборе информации учитывались только те случаи, где прослеживалась четкая связь между прививкой и состоянием здоровья. Реальное число спасенных жизней намного больше, уверены эксперты. Они также обратили внимание на тот факт, что даже те, кто после укола заразился коронавирусом, перенесли болезнь в легкой форме. Таких примерно 33 тысячи. Госпитализация им не потребовалась, пишет ТАСС.

Вакцинация населения началась в Великобритании в декабре прошлого года. Прививки были сделаны более чем половине жителей, что позволило быстро снизить масштабы распространения инфекции.