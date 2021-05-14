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14.05.2021 22:36
Рубрика: Власть

Более 33,2 тысячи военнослужащих вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 14 мая Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечился 31 военный. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33,2 тысячи человек.

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Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115 тысяч военнослужащих, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 293 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 212 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Одного лечат гражданские медики. 80 человек изолированы на дому. Сообщается, что у двух инфицированных врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 11 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 75 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 889 человек, 198 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 21,5 тысячи пациентов, почти 7 тысяч из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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