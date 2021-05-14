Что планирует Союзное государство на время детских каникул

Кроме того, запланирован и совместный слет юных экологов. Интересными событиями будет наполнена и гражданско-патриотическая смена "За честь Отчизны". Она соберет учащихся из различных уголков России и кадетских училищ Беларуси. Реализация данного проекта, уточнила Емельянчик, состоится в сентябре.

Правда, добавила она, остаются пока под вопросом традиционные встречи мальчишек и девчонок во Всероссийском детском центре "Орленок" на Черном море. Администрация лагеря продолжает вести консультации с Роспотребнадзором о возможности приема детей из регионов с благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, определяя условия и порядок возможного заезда.

В целом же, добавил заместитель директора белорусского центра по санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, направление белорусских детей в лагеря Черноморского побережья запланированы, но окончательный ответ с учетом всех обстоятельств ожидается от Постоянного комитета Союзного государства.

Что же касается приема российских ребят в белорусские здравницы, уточнил он, то подготовительную работу с учетом эпидситуации по коронавирусной инфекции ведут детские оздоровительные центры совместно с "Мосгортуром". Если будет ресурс и, самое главное - спрос, заверил Цай, "дети из России к нам тоже приедут. Серьезных ограничений для этого нет: для въезда необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее трех суток до даты пересечения границы".