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14.05.2021 12:36
Рубрика: Культура

Диджей Мартин Гаррикс и группа U2 представили гимн Евро-2020

Текст: Александр Алексеев
Диджей Мартин Гаррикс и группа U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу. Премьера этого сингла состоялась 14 мая - в день рождения музыканта из Нидерландов. Сам же Мартин Гаррикс и рассказал о создании гимна "Евро"-2020.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Я обожаю футбол, и поэтому эта работа была для меня особенно важна. - Сообщил Мартин. - И я потратил месяцы, работая над этой песней, чтобы сделать ее идеальной".

Фото: Gettyimages
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При этом диджей, композитор и вокалист признался, что "очень тщательно выбирал соавторов". И в итоге предложил сотрудничество Боно и Эджу.

Ведь у группы U2 масса мелодичных распевных стадионных хитов-гимнов, которым громко и дружно вторят фанаты-меломаны. И, очевидно, что Гаррикс старался создать такую же песню уже и для футбольных болельщиков. И это ему удалось!

"Как только Боно и Эдж появились на борту, песня достигла новых высот!" - с благодарность рассказал теперь Мартин Гаррикс.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Чемпионат Европы по футболу - 2020 Музыка с Александром Алексеевым

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