12 мая Государственной думе был представлен очередной - второй по счету - отчет правительства Михаила Мишустина. Сами по себе такие отчеты - это почти всегда нерядовое событие, в существенной мере ориентированное на общественную оценку, на представление позиций по наиболее критичным вопросам развития и демонстрацию как компромиссов, так и разногласий по отдельным направлениям.

Последние два отчета представлены новым правительством, сформированным в январе прошлого года. В связи с этим зададимся вопросом, что объединяет отчеты и в чем заметны существенные различия?

Начнем с последнего. Конечно, первый отчет - прежде всего о предпринятых мерах антикризисной политики в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Не останавливаясь на оценке различных решений, можно отметить, что нынешний кризис радикально отличается от финансового кризиса 2008-2009 годов. Основное негативное воздействие пришлось на небольшие фирмы, на сектора с горизонтальной координацией (туристический сектор, розничная торговля, индустрия моды и развлечений и т.п.). Сам кризис сочетался с волнообразными изменениями спроса, ограничения возникли со стороны и спроса, и предложения. Все это потребовало быстрого поиска новых мер и их практической адаптации для применения к широкому кругу субъектов.

Ценно, что в рамках первого отчета был отмечен ряд уроков - важность цифровой трансформации, особенно применительно к взаимодействию государства и людей; необходимость снижения зарегулированности в экономике и развития риск-ориентированного подхода, необходимость корректировки Трудового кодекса в свете развития дистанционной занятости.

Нынешний отчет правительства уже заметно больше затрагивает некоторые контуры политики постковидного развития, связанной с реализацией Общенационального плана действий, с уточнением национальных проектов и Единым планом достижения национальных целей. Особенно значимыми представляются вопросы повышения инвестиционной активности в экономике за счет поддержки крупных инвестиционных проектов, определения правил для улучшения делового климата, реформирования институтов развития, вопросы развития индивидуального и малого и среднего предпринимательства, а также ускорения научно-технологического развития.

Принципиально важной новацией отчета этого года стал вопрос регионального развития, где предложен комплекс системных мер - снижение долговой нагрузки, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление долгосрочных инфраструктурных бюджетных кредитов. Важно, что при этом предусматривается приоритет поддержки регионов с аккуратной долговой политикой.

Значительное внимание в докладе этого года было уделено некоторым темам, особенно чувствительным для населения - это проблемы загрязнения окружающей среды и роста цен на продукты. Важно, что вопросы экологии и климатической повестки заняли важное место в докладе правительства. Здесь есть серьезные вызовы, связанные с необходимостью перестройки экономики ряда базовых секторов для обеспечения долгосрочных перспектив экспорта. Правда, в отношении объяснения роста цен не обошлось без популистских ссылок на "жадность отдельных предприятий и торговых сетей", однако базовая причина, по нашему мнению, в другом - в неразвитости конкурентных условий и недостаточной привлекательности для входа новых инвесторов именно по причине частого вмешательства государства. Здесь действительно возникает противоречие между краткосрочными и долгосрочными инструментами решения данной проблемы, при этом понятно, что от правительства всегда ждут быстрых, "волшебных" решений.

Теперь поговорим об общем, это быть может важнее, так как позволяет говорить о некоторой ментальности нового правительства.

Первое - это энергетика и динамика действий. Действительно, государство стало работать гораздо оперативнее, стало больше встречаться с бизнесом. Это мы видим по интервью с руководителями компаний в различных секторах экономики. Конечно, быстрота в решении ряда регуляторных проблем - это в том числе и следствие кризиса, связанного с пандемией COVID-19, когда потребовалось принимать решения в очень сжатые сроки. Кстати, примеры согласования отдельных нормативных актов в течение суток в период острой фазы кризиса - само по себе явление уникальное, свидетельствующее о нераскрытом потенциале государства. Очевидно стратегическое желание правительства продемонстрировать на практике, что государство может быть другим - внимательным к людям, эффективным в решениях, а в целом выступать стратегом, особенно в условиях высокой неопределенности и наличии ряда вызовов для российской экономики.

Второе - это совершенствование системы государственного управления, что проходит сквозной линией и в первом, и во втором отчетах. Правда, если в прошлом году речь больше шла о базовых принципах работы нового правительства - результат важнее процедур, единая команда без ведомственных барьеров, приоритет интересов людей, - то в этом году уже больше внимания было уделено практическим аспектам выстраивания деятельности правительства (например, создание Координационного центра), а самое главное - взаимодействия государства с бизнесом и гражданами (развитие цифровых сервисов, реализация регуляторной гильотины, развитие профилактики вместо проверок).

Третье - это позитивный, уверенный настрой в отношении развития ИТ-сектора и цифровизации экономики, причем в том числе и применительно к цифровой трансформации самого государства, системы его отношений с гражданами. Важные затронутые вопросы - это внедрение цифровых технологий в деятельность общественного сектора (здравоохранение, образование). Хорошо, что при этом не остались без внимания вопросы развития человеческого капитала для цифровой экономики.

Наконец, четвертое - в обоих докладах ощущается гордость за проделанную работу. Это хорошо, как свидетельство некоторой искренности и настроя на изменения, да и основания для этого есть. Однако настораживает всеохватывающе позитивный тон оценки достигнутых результатов. Если это связано с желанием сократить время на всевозможные обсуждения, сократить пространство публичных сомнений и дискуссий, оставить их узким группам экспертов - это можно, по крайне мере, понять, но если это следствие неспособности системы управления видеть собственные просчеты и, самое главное, делать из этого выводы, то это существенный провал системы государственного управления. Есть ощущение, что по ряду важных и нужных направлений сутевой прогресс не слишком очевиден. Например, регуляторная гильотина. Да, можно порадоваться тому, что было отменено более 11 тысяч актов, большинство из которых были приняты еще в советское время, но насколько это именно те акты, которые вызывают основную головную боль у бизнеса, насколько здесь услышаны его различные сегменты? Или возьмем реформу институтов развития. Да, действительно изменения необходимы, но прозрачны ли направления перемен, осознаны ли они? Пока складывается впечатление об отсутствии соответствующей стратегии преобразований институтов развития. В целом правительство задало высокий ритм изменений и, быть может, пока не всегда успевает оценить с разных сторон, что в итоге получается, но убежденность в необходимости изменений - сам по себе позитивный фактор.

Конечно, более целостные суждения о "портрете" нового правительства можно будет сделать уже после очередного третьего отчета, в который, скорее всего, войдут основные направления Стратегии-2030, и можно будет говорить о приоритетах долгосрочного развития, о ключевых "ставках" в экономической политике.