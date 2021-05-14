Эндокринологи назвали главные признаки раннего диабета

Сахарный диабет - это заболевание, при котором в крови больного происходит резкий скачок уровня сахара. Различают четыре типа этого заболевания: преддиабет, гестационный диабет, а также диабеты первого и второго типа. Только в США этим заболеванием страдает каждый четырнадцатый из граждан, многие из которых даже не осведомлены о наличии у них этой болезни. У некоторых диабет не диагностируется на протяжении нескольких лет. Врачи предупреждают, что есть несколько явных ранних признаков, при которых срочно стоит сдать анализы на сахар крови, отмечается в публикации журнала My Health Reads.

Первый симптом, на который стоит обратить внимание при подозрении на диабет, - это потеря остроты зрения. Если у вас случаются состояния, при которых вы теряете остроту зрения или видите все вокруг в размытой картинке, то вам обязательно стоит показаться врачу. Не стоит откладывать это визит, даже если позже вам полегчало. Вы можете пропустить важный момент лечения, а со временем не только станете диабетиком, но и можете полностью потерять зрение.

Другим опасным симптомом диабета является изменение цвета кожи или кожных складок. Это явление называется черным акантозом. При черном акантозе, некоторые участки кожи человека и складки кожи темнеют. Это происходит из-за того, что в коже человека с повышенным уровнем сахара в крови, вырабатывается сопротивляемость инсулину. Именно это и приводит к потемнению участков кожи. Этот симптом не стоит игнорировать. Периодически возникающее ощущение сухости во рту, также может быть сигналом диабета. Это состояние ни в коем случае нельзя игнорировать. Постоянная сухость в рту, не только доставляет неудобство человеку, но может и ускорить развитие диабета, за счет повышения уровня глюкозы в крови. А люди, которые пьют недостаточное количество жидкости и часто испытывают сухость во рту, попадают в группу риска возникновения сахарного диабета.

Еще один симптом болезни - это обостренное чувство голода, которое при диабете возникает в результате гликемии - состояния, когда уровень сахара в организме больного диабетом длительное время держится на высокой отметке. Из-за этого глюкоза не поступает в клетки организма, а они в свою очередь не получают необходимую им энергию, и посылают в мозг человека сигнал голода. И несмотря на то, что человек мог поесть совсем недавно, он снова испытывает острое чувство голода.

Синдром, известный как полиурия - это состояние, при котором у человека возникают частые позывы к мочеиспусканию. Позывы эти иногда не зависят от количества потребляемой жидкости. А виной тому, гипергликемия. Почки человека, в стремлении переработать избыток сахара в крови, начинают работать без остановок. Это, в свою очередь, влечет за собой позывы к мочеиспусканию.

Многим такой симптом может показаться незначительным или деликатным. Но если вы заметили его, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Частое мочеиспускание очень скоро приводит к значительной потере жидкости в организме человека. Человек испытывает чувство жажды, пьет воду, которая снова выходит из организма, так как в нем идут активные процессы гипергликемии и полиурии. Этот замкнутый круг, если его игнорировать и не лечить, доставит пациенту много неудобств и поспособствует стремительному развитию диабета.

Кожа диабетика также испытывает дефицит питания кровью. В результате у больного диабетом возникает чувство зуда в коже рук и ног. Именно кожа конечностей тела человека первой испытывает проблемы с кровообращением. Первыми заметны симптомы на ступнях ног. Их кожа теряет цвет и становится сухой.