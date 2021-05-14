Есть ли альтернатива ЕГЭ

В топах новостных лент не раз была новость: "В Госдуме заявили об отмене ЕГЭ". Некоторые депутаты "практически уверены", что система поступления в вузы вернется к традиционному формату. Но так ли уж вузовские экзамены "старого формата" были объективны и справедливы? Легко ли вернуть все назад? И есть ли реальная и современная альтернатива ЕГЭ? Давайте разбираться.

ЕГЭ в России исполнилось 20 лет. Когда он только вводился в 2011 году, цель была самая благая - уничтожить коррупцию и кумовство, когда абитуриенты поступали на бюджетные места "по звонку", без подтверждения знаний.

В истории ЕГЭ были и утечки, и откровенные "провалы". Но каждый раз разработчики проводили большую "работу над ошибками".

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ под прицелом видеокамер, применяются системы анализа данных на основе нейросетей. Утечки исключены.

Сами задания? Это давно уже не те короткие тесты, где нужно выбрать один вариант ответа и можно легко угадать. "Угадайка" вообще исключена. Не верите? Попробуйте сдать пробный ЕГЭ сами (демонстрационный вариант есть на сайте Федерального института педагогических измерений). Вы удивитесь, как много нужно анализировать, приводить аргументов, в общем, включать мозги и показывать реальные знания.

И да, сегодня ЕГЭ - это испытание с действительно высокими ставками. На кону сотни тысяч, а то и миллионы рублей, которые придется выложить за платное обучение в вузе, если ребенок не поступит на бюджет. Но достойной альтернативы "единому" эксперты не видят.

"До ЕГЭ у вузов была монополия на подготовку детей к поступлению. Университеты зарабатывали на своих курсах, а преподаватели - на репетиторстве. Вернуть старую систему - значит вернуть высокие коррупционные риски, а заодно резко сократить образовательную мобильность внутри регионов, - рассказала "Российской газете" ранее директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко. - Пока альтернативы ЕГЭ я не вижу, несмотря на все недостатки этого экзамена. Учителя и ученики уже привыкли к ЕГЭ - система тонко настроилась. Не нужно ее ломать, дайте школе спокойно поработать хотя бы несколько лет без потрясений".

Давайте не забывать и другое: ЕГЭ - это "социальный лифт", благодаря которому у ребят из провинции появилось больше шансов поступить в сильные столичные вузы.

Да и просто так отменить "единый" и вернуть собственные экзамены для каждого вуза - уже не получится. ЕГЭ как обязательный экзамен стал применяться в вузах 12 лет назад. И просто "стряхнуть пыль" с вузовских заданий и билетов 11-летней давности нельзя.

Однако в перспективе частичная трансформация ЕГЭ все-таки возможна. Как рассказали ранее в Рособрнадзоре, через десять лет вместо привычного ЕГЭ мы можем увидеть совсем другую процедуру. Все достижения школьников, участие в олимпиадах, оценки и многое другое будут фиксироваться в его "цифровой биографии", начиная уже с четвертого класса, а поступать в вузы можно будет по системе личных портфолио.

Фантастика? Вовсе нет.

"ЕГЭ в это десятилетие будет приобретать новую форму. К 2030 году мы увидим совершенно другую процедуру, это связано с цифровизацией, - рассказал ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - За что нас раньше критиковали? Что многие способности детей через ЕГЭ просто невозможно оценить. Сейчас мы на пороге того, чтобы в течение пяти-десяти лет уже начать объективно оценивать не только знания того или иного школьного предмета, но и другие достижения: креативность, творческие, спортивные способности ребенка и так далее".

При этом он подчеркнул, что полностью отказаться от ЕГЭ нельзя, так как возможности внеучебной активности, участия в разных секциях, кружках и проектах у детей из сел и мегаполисов отличаются. Поэтому механизм ЕГЭ, как социальный лифт, все-таки останется.

"Полный отказ от ЕГЭ невозможен", - заявил ранее Музаев.