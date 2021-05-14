Флеболог пояснил, когда синяк - вовсе не пустяк

Синяки на теле знакомы каждому. Обычно их появление провоцирует та или иная травма. К сожалению, не каждый кровоподтек проходит бесследно, к тому же подобные "отметины" на коже могут говорить о серьезных сосудистых и гематологических заболеваниях. Об этом рассказал врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог Амиран Демуров.

"Прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом, - пояснил специалист в эфире радио Sputnik. - При этом даже незначительные ушибы, которые обычно не оставляют следов, могут стать причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии".

Синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, могут говорить о расстройстве свертывающей системы крови. Заметив такие пятна у себя необходимо записаться на консультацию к флебологу и пройти ультразвуковое обследование. Эта процедура поможет определить - это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием, отметил доктор Демуров.