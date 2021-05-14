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Рубрика: Власть

Служба - службой. А шашлык по расписанию

Фото на сайте Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны России в рамках проекта "Полководцы Победы" продолжает публиковать на своем сайте уникальные фотографии известных советских военачальников. В этом разделе собраны снимки, запечатлевшие легендарных военачальников Великой Отечественной в домашней обстановке и семейном кругу, на отдыхе и за любимым занятием. Своеобразная фотовыставка убеждает: знаменитые маршалы и генералы были не только выдающимися стратегами, но и любящими отцами, мужьями и дедами.
Коневы за семейным столом. Архангельское, 1960-е гг. Фото: архив Минобороны Коневы за семейным столом. Архангельское, 1960-е гг. Фото: архив Минобороны
Коневы за семейным столом. Архангельское, 1960-е гг. Фото: архив Минобороны

Где, к примеру, еще увидишь главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков. Первый снимок сделан в 1960 году в пригороде Сочи. Точнее, на госдаче в Чабанке, где тогдашний командующий Одесским военным округом Бабаджанян проводил редкие часы отдыха. А Баграмяна фотограф запечатлел в 1971 году на даче в Баковке. Там же сделаны еще несколько снимков маршала, в том числе с дочерью и внуками.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
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А вот Маршал Советского Союза Александр Василевский, судя по фотографиям, любил отдыхать в подмосковном Архангельском. Причем не только с родными и друзьями. Там полководца навещали и достаточно неожиданные гости. Скажем, на одном из фото 1964 года маршал принимает на даче юных пионеров.

С Архангельским связана история еще одного редкого снимка. На нем Маршал Советского Союза Леонид Говоров катается на лодке с женой Лидией Ивановной и сыном Сергеем на озере в подмосковном военном санатории. Из подписи к фото узнаем, что с 1946 по 1948 год семья Говоровых жила в Архангельском, пока полководцу не дали служебную квартиру в столице.

На другом снимке запечатлен командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров. Это фото было сделано летом 1943 года. Рядом с военачальником сидит его любимая собака Джульбарс.

Андрей Еременко с сыном Вовой и дочерью Таней на даче. Новосибирск, 1953 г. Фото: архив Минобороны

А какие виды спорта предпочитали полководцы на отдыхе? Ответ тоже узнаем из семейных фото. Оказывается, Андрей Еременко с домочадцами любил кататься на коньках. Легендарный летчик трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин ходил на лыжах. Маршал Семен Тимошенко играл с дочерью Ольгой в большой теннис на даче в Мещерино. А будущий министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов, помимо утренней гимнастики, увлекался шахматами и фотографией. Служебный лимузин он иной раз менял на мотоцикл с коляской, причем место водителя там занимал его внук Дима.

Фото: Сайт Министерства обороны России
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Столь же редки и уникальны семейные фотографии Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых…

Отдельно стоит сказать о кадрах, где запечатлен выдающийся фронтовой летчик Николай Скоморохов. Почти все его снимки, размещенные в этом разделе, сделаны в родном селе полководца Белогорское. Особенно трогает тот, где Скоморохов сидит с мамой Еленой Лазаревной. Ноябрь 1945 года. Первый послевоенный отпуск капитана и дважды Героя Советского Союза. Оба улыбаются после долгой разлуки, и мать с гордостью прикасается к Золотой Звезде сына…

Остается добавить, что этот проект подготовили при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и фонда "Наследники Победителей". Фото взяли из семейных и личных архивов генералов и маршалов. Причем многие снимки публикуются впервые.

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