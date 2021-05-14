Глава Минэнерго призвал расширить периметр налога на допдоход

Необходимо постепенно расширять группы месторождений, относимых к налогу на дополнительный доход (НДД). Эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты, что является шагом вперед для наших компаний, сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".

Министр отметил, что не надо делать это одномоментно. По его мнению, необходимо посмотреть, как НДД проявит себя в течение нескольких лет работы, при этом постепенно расширяя группы месторождений, к которым система применяется.

"У нас очень много разных месторождений: зрелые, крупные, мелкие, с лёгкой нефтью, с вязкой нефтью, с трудноизвлекаемой нефтью. Всё отрегулировать одной формулой тяжело, поэтому, с одной стороны, надо смотреть особенности разработки, а с другой - стараться выравнивать условия", - сказал Шульгинов.

По его словам, отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине с 2021 года, ухудшила экономику месторождений вязкой сверхвязкой нефти. Потери инвестиций в разработку месторождений сверхвязкой нефти в 2021-2025 годах по оценкам Минэнерго могут составить порядка 200 млрд рублей. Поэтому идёт обсуждение введения НДД для этой группы месторождений с 2024 года, сказал министр.

НДД - гибридный налог, включающий в себя Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - налогообложения по валовым показателям добычи, и налогообложение финансового результата - разницы между доходами от реализации нефтепродуктов компании и потраченных на ее добычу ресурсов. Для некоторых групп месторождений начал действовать с 2019 года. С 2021 года его периметр был расширен (на около 40% всей добываемой нефти в России), а параметры изменены в сторону ухудшения условия для нефтедобывающих компаний.