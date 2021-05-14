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14.05.2021 17:05
Рубрика: Общество

Глава Минприроды: Сроки ликвидации 29 свалок могут быть сорваны

Текст: Алексей Дуэль

Опасность срыва сроков ликвидации свалок, расположенных на территории городов, существует в отношении 29 объектов. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в ходе совещания по реализации национального проекта "Экология".

Фото: ПНИПУ
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Всего к 2024 году ликвидации подлежит 191 свалка. Министр поручил направить всем главам территорий, где есть опасность срыва сроков по ликвидации городских свалок, информационные письма, а также напомнил, что за выполнение нацпроектов губернаторы несут персональную ответственность.

Также Александр Козлов обратил внимание, что многие регионы представили комплексные планы, реализация которых не может дать требуемый результат, при этом предложенные мероприятия проще в исполнении, они не требуют разработки проектно-сметной документации.

"Проектно-сметная документация не требуется на закупку общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, - отметил Александр Козлов. - Да, это более экологичные виды транспорта. Люди будут рады, что обновлен автопарк. Это все тоже очень важно, но результативность таких мер менее 1%, это не решает ключевую задачу - снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. А вот модернизация котельных, работающих, например, на угле, - это уже существенный вклад в улучшение экологической обстановки в городах".

Цель национального проекта "Экология" - кардинально улучшить экологическую обстановку, повысить эффективность обращения с отходами производства и потребления, ликвидировать выявленные свалки в городах, снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повысить качество питьевой воды, провести экологическое оздоровление и сохранение водных объектов (Волги, Байкала и Телецкого озера), обеспечить воспроизводство лесов. Национальный проект включает в себя девять федеральных программ, срок реализации - до конца 2024 года.

Общество Экология Правительство Минприроды Национальные проекты 2019-2024

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