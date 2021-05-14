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14.05.2021 15:40
Рубрика: Культура

В Мексике найден "говорящий" динозавр

Текст: Денис Передельский
Фото: Luis V. Rey / Cretaceous Research (2021). DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104884 Фото: Luis V. Rey / Cretaceous Research (2021). DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104884
Фото: Luis V. Rey / Cretaceous Research (2021). DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104884

В Мексике палеонтологи Национального института антропологии и истории страны (INAH) идентифицировали ранее неизвестный вид "говорящих" динозавров, обитавших порядка 73 миллионов лет назад.

Фото: Zapalski et al., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 2021
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Краткий отчет об исследовании опубликован на официальном сайте INAH, а его полную версию можно найти в журнале Cretaceous Research.

Первые останки динозавра были найдены еще в 2013 году. Они находились в болоте на севере штата Коауила. Тогда палеонтологи обнаружили только хвост, по которому идентифицировать существо не удалось.

Исследователи пишут, что надежды они не теряли и продолжали обследовать заболоченную местность. В результате им удалось найти и другие недостающие кости древнего существа, в том числе 80 процентов его черепа, 1,32-метровый гребень, бедро и плечо.

Идентификацией занималась междисциплинарная группа, созданная в INAH. Только в 2021 году работа была завершена. Ученые определили, что это был огромный травоядный динозавр, который погиб около 72-73 миллионов лет назад.

Он оказался представителем ранее неизвестного науке вида и получил наименование Tlatolophus galorum. Ученые пояснили, что первое имя Tlatolophus является производным от слова tlahtolli. На языке коренного народа науатль это означает "слово" или "утверждение". Вторая часть имени происходит от греческого слова lophus, что означает "гребень".

Дело в том, что палеонтологи отнесли найденное существо к роду так называемых "говорящих" динозавров. Изучение черепа показало, что у этих ящеров были уши, способные воспринимать низкочастотные звуки.

Фото: iStock
В пустыне Атакама нашли останки ранее неизвестного науке динозавра

"Вероятно, они были мирными, но разговорчивыми динозаврами, - говорится в заявлении исследователей. - Эти динозавры издавали громкие звуки, чтобы отпугнуть хищников или в репродуктивных целях".

Кроме того, этот ящер обладал массивным гребнем, который, судя по всему, имел яркую разноцветную окраску. В INAH обратили внимание на то, что внешне он напоминает символ, который часто использовался древними мезоамериканцами в их рукописях, причем этот символ "служил для обозначения действий, коммуникации".

Ученые отмечают, что останки очень хорошо сохранились, чему поспособствовали условия их хранения. На протяжении миллионов лет кости умершего динозавра находились в маслянистой болотной жидкости, которая их как бы законсервировала.

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