Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах

Режим усиленных мер против распространения коронавируса затронет еще пять префектур страны - Исикаву, Гумму, Кумамото, Окаяму и Хиросиму. О расширении зоны действия особого режима объявило правительство Японии.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура пояснил, что мера вызвана ухудшением эпидситуации. Новый режим в префектурах будет действовать с 16 мая по 13 июня. В рамках этих ограничений власти, в частности, просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Жителям регионов, попавших под такой режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, пишет ТАСС.

Напомним, режим действия ужесточенных мер сроком до конца мая введен в восьми японских префектурах - Хоккайдо, Сайтаме, Тибе, Канагаве, Гифу, Миэ, Эхимэ и Окинаве. До конца мая санитарные ограничения власти продлили также в Токио, Осаке, Киото, Хёго, префектурах Фукуока и Айти. Общее число заболевших коронавирусом в Японии превысило уже 667 тысяч человек.