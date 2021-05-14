Явка на тестовом онлайн-голосовании превысила 52% в среднем по России

Завершилось пробное онлайн-голосование, которое ЦИК проводит в рамках тренировки по использованию ГАС "Выборы". В ней участвуют все регионы России, явка в среднем по стране составила более 52 процентов, следует из данных на портале голосования. Это более 1,2 млн человек.

Активнее всех на электронные участки пришли жители Калмыкии - 78,1 процента, самая низкая явка в Ингушетии - 20,4 процента. Регионы, претендующие на проведение онлайн-голосования в сентябре, показали активность в районе средней по стране, из них самая высокая явка зафиксирована в Севастополе - 64,52 процента.

"Этап непосредственного голосования завершен. Сейчас подводятся его итоги. Мы благодарны всем, кто принял участие в испытании нашей системы ДЭГ", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она поручила внимательно проанализировать все этапы тестирования: от подачи заявлений до подведения итогов голосов.

Тестирование программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проходило в течение трех дней - с 12 по 14 мая. В большинстве регионов отрабатывалось голосование на выборах депутатов Госдумы - избиратели получали по два электронных бюллетеня (для партийных списков и одномандатных округов). Однако в ряде субъектов было решено задействовать онлайн-формат для тренировки также на региональных и муниципальных выборах. Абсолютным чемпионом тут стала Нижегородская область - в регионе подготовили 190 бюллетеней. Помимо бланков для федеральных кампании, это были бюллетени по всем 25 округам для голосования за депутатов регионального заксобрания, а также на десятках муниципальных выборов.

84 региона голосовали на программно-технического комплексе, разработанном "Ростелекомом" по заказу ЦИК России. В прошлом году он уже использовался в июле во время плебисцита по Конституции (в Нижегородской области) и в сентябре на довыборах депутатов Госдумы по двум округам (в Курской и Ярославской областях). Москва в этом году продолжит использовать собственную разработку, которая впервые была задействована на выборах в городской парламент в 2019 году.

Итоги трехдневного голосования и свои выводы ЦИК огласит на ближайшем заседании, пообещала Элла Памфилова. Оно намечено на 19 мая.

Добавим, что результаты тестирование системы ДЭГ станут решающим аргументом для выбора пяти регионов, которым Центризбирком разрешит использовать онлайн-формат в ходе Единого дня голосования 19 сентября. В марте заявки на его проведение подали Вологодская, Воронежская, Курская, Мурманская Нижегородская, Рязанская, Ярославская области, республики Бурятия и Северная Осетия - Алания, а также город Севастополь. Москва организует ДЭГ вне конкурса на основании федерального закона о проведении в столице эксперимента по цифровому голосованию.