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14.05.2021 11:37
Рубрика: Digital

IT-компании отказываются от участия во Всемирном Мобильном Конгрессе

Текст: Иван Черноусов
Фото: REUTERS/Nacho Doce Фото: REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce

Очное проведение Всемирного Мобильного Конгресса (Mobile World Congress), который должен состояться в конце июня в Барселоне, находится под угрозой срыва. Крупные IT-компании отказываются от участия в выставке в офлайн-формате.

Фото: aphichart / istock
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Например, Qualcomm объявила о том, что точно не будет участвовать в выставке. "Безусловно, мы ценим меры, предпринимаемые организаторами по охране здоровья и безопасности участников выставки, но решили, что в интересах наших сотрудников и клиентов будет лучше, если мероприятие Qualcomm пройдет в онлайн-формате", - цитирует заявление компании издание TechCrunch.

Ранее от участия в MWC 2021 отказалась южнокорейская Samsung. "Здоровье наших партнеров и клиентов стоит для нас на первом месте, - заявили представители компании. - Поэтому мы приняли решение провести онлайн-мероприятие и отказаться от очного участия в MWC 2021".

Кроме Qualcomm и Samsung в MWC 2021 точно не примут участие такие IT-гиганты как Google, Sony, Ericsson и Nokia. Напомним, в прошлом году выставка MWC была отменена всего за несколько дней до ее начала из-за пандемии коронавируса. В этом году, организаторы выставки, ассоциация GSMA, хотели провести ее в июне, но вполне вероятно, что в связи с массовым отказом крупных брендов от очного участия в выставке MWC 2021 не состоится. Следующая крупная IT-выставка IFA 2021 должна пройти с 3 по 7 сентября в Берлине. Ее организаторы надеются на то, что она все же состоится именно офлайн.

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