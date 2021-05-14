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14.05.2021 14:24
Рубрика: В мире

Италия отменяет карантин для граждан ЕС и Шенгенской зоны

Текст: Юрий Чернов
Фото: Miguel MEDINA/ AFP Фото: Miguel MEDINA/ AFP
Фото: Miguel MEDINA/ AFP

Итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал приказ, предусматривающий въезд в Италию из стран Европейского Союза и зоны Шенгена, а также из Великобритании и Израиля без необходимости прохождения пятидневного карантина. В том же документе сказано, что ограничительные меры в отношении въезжающих из Бразилии продлеваются.

Фото: Александр Гасюк/РГ
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В соответствии с постановлениями министерства до 30 мая въезд в Италию запрещен для лиц, прибывших из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Исключение сделано только для граждан Италии, у которых на руках будет отрицательный тест на коронавирус.

Это решение медицинских властей связывают с результатами встречи министра здравоохранения с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, где обсуждались вопросы о возобновлении работы туристического сектора страны на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Италии. Другим постановлением, отмечает издание La Stampa, министерство здравоохранения расширяет экспериментальные полеты, рейсы, на которых все пассажиры были проверены на COVID-19.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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