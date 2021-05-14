Клишас: Проект о запрете экстремистам участвовать в выборах нуждается в доработке

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что депутатская инициатива о запрете на участие в выборах для лиц, состоящих в экстремистских организациях или причастных к их деятельности, требует уточнений.

Напомним, поправки в закон о выборах в Госдуму были внесены в нижнюю палату 4 мая. Авторы предлагают распространить этот запрет на граждан, причастных к деятельности "общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями". При этом для руководителей таких структур запрет может продлиться пять лет с момента решения суда, для рядовых участников - три года.

"Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической, потребует существенной доработки", - считает Андрей Клишас. Он пояснил, что инициатива затрагивает конституционные права граждан, поэтому требует "четкой законодательной основы и соблюдения принципа правовой определенности".

Комитет СФ по конституционному законодательству отразит свою позицию в заключении по законопроекту, пообещал Андрей Клишас. Ближайшее заседание комитета намечено на 18 мая. Кстати, в этот день Госдума планирует рассмотреть упомянутую инициативу в первом чтении.