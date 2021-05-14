Клишас: Вернуть смертную казнь в России невозможно

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что возврат к смертной казни в России невозможен.

"Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", - заявил сенатор РИА Новости.

Он пояснил, что за 25 лет, прошедших с момента подписания указа президента о поэтапной отмене смертной казни, сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым данной мере наказания. За это время, отмечал он ранее, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого "происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания".