Конфликт между арабами и евреями перекинулся на Западный берег

Газе грозит еще одно наземное вторжение Израиля, подобное тому, что было в 2014 году. По состоянию на утро пятницы Израиль разместил большое количество войск, танков и артиллерии на своей границе недалеко от Газы. Несмотря на призывы к перемирию, боевые действия только усилились. Израильские самолеты в течение дня наносили удары по целям в Газе.

Аббас попросил о поддержке США

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в пятницу вечером призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить эскалацию насилия после кровавого дня столкновений на Западном берегу. "Президент призывает администрацию США немедленно и быстро вмешаться, чтобы остановить израильскую агрессию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - говорится в заявлении офиса Аббаса.

Израильские солдаты столкнулись с палестинскими протестующими в пятницу днем на Западном берегу, когда демонстрации против политики Израиля переросли в насилие. В ходе столкновений было убито десять и ранено более 500 палестинцев. Сообщалось, что палестинцы бросали камни и запускали фейерверки в солдат, которые отвечали огнем. Аббас назвал расстрелы "жестокими и запрограммированными убийствами, совершенными израильскими оккупационными силами", сообщает Times of Israel. Видео, размещенное в социальных сетях агентством New Press, показывает, как несколько предполагаемых израильских поселенцев нападают на дома палестинцев в городе Хеврон на Западном берегу в пятницу.

Псаки оправдала атаки Израиля

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр в пятницу днем прибыл в Тель-Авив для переговоров со сторонами конфликта, направленных на прекращение продолжающегося насилия в отношении Газы. "Амр прибыл в Тель-Авив сегодня, чтобы подтвердить необходимость работать в направлении устойчивого спокойствия, признавая право Израиля на самооборону. Израильтяне и палестинцы заслуживают равных мер свободы, безопасности, достоинства и процветания", - говорится в Twitter посольства США в Израиле.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки спросили, проявляет ли Израиль достаточную сдержанность в своей реакции во время конфликта. В ответ она повторила мнение президента Байдена о том, что Израиль имеет "право на самооборону" от ракетных ударов. "Я думаю, также важно напоминать людям: ХАМАС - террористическая организация", - сказала она журналистам.

Израиль подвергся резкой международной критике за жертвы среди гражданского населения в результате боевых действий в Газе. В заявлении группы посредников при ООН также говорится, что ХАМАС несет ответственность за создание опасности для мирных жителей, скрываясь и запуская ракеты из жилых районов.

В пятницу израильские военные заявили, что воздушные и наземные войска нанесли удары по Газе, что, по всей видимости, было самыми сильными атаками с начала конфликта в понедельник. Столбы красного пламени осветили небо, когда оглушительные взрывы с окраин города Газа разбудили людей в пятницу утром. Удары были настолько сильными, что страшные крики были слышны в нескольких километрах. По данным органов здравоохранения, число погибших в Газе увеличилось до 113, и на этом фоне Израиль наращивает присутствие войск и танков возле осажденного анклава, сообщает Associated Press. В Израиле с момента начала конфликта погибли восемь человек.

По словам местных жителей, на севере сектора Газа палестинская семья - Рафат Танани, его беременная жена и четверо детей были убиты после того, как израильский военный самолет превратил их дом в руины. Садаллах Танани, родственник, сказал, что семья была уничтожена без предупреждения. "Это была резня. Мои чувства неописуемы", - сказал он.

80 тонн взрывчатки на туннели

Израильское телевидение сообщило, что в ходе 40-минутной атаки на сеть туннелей ХАМАС в Газе в ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила несколько километров туннелей и убила десятки членов ХАМАС, что должно стать решающей фазой текущего конфликта. Около 160 самолетов ВВС Израиля нацелены на туннели, сеть которых простирается на десятки километров в северной части Газы и вокруг города Газа. В общей сложности на сеть туннелей было сброшено 450 бомб с общим весом в 80 тонн взрывчатки. Канал 12 называет бомбардировку туннелей "центральным мероприятием" конфликта на этой неделе.

ХАМАС готов к прекращению огня

Салех Арури, высокопоставленный лидер ХАМАС в изгнании, сообщил лондонскому спутниковому каналу Al Araby рано утром в пятницу, что его группа отклонила предложение о трехчасовом затишье, чтобы позволить продолжить переговоры о полном прекращении огня.

Он сказал, что Египет, Катар и Организация Объединенных Наций возглавляют усилия по перемирию. Позже днем политический лидер ХАМАС Халед Машаль сообщил турецкому информационному агентству, что террористическая группировка Газы готова к прекращению огня, но не получила ответа от Израиля.

От ужесточения конфликта выиграл Нетаньяху

По оценке экспертов, нынешняя эскалация конфликта выгодна в политическом плане прежде всего израильскому премьеру. Еще в воскресенье вечером его карьера висела на волоске, поскольку формирование кабинета министров было поручено президентом Израиля Ривлином лидеру оппозиционной партии, 57-летнему писателю и экс-министру Яиру Лапиду, который должен был инициировать ее как раз в понедельник. Однако начавшийся в этот день в Газе конфликт, получивший продолжение на Западном берегу, отвлек внимание Израиля от внутриполитических проблем и увеличил шансы нынешнего премьера, занявшего крайне непримиримую позицию в отношении ответного удара.

С понедельника Израиль атаковал сотни целей в Газе. В заявлении, сделанном ранее в пятницу, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил: "Я сказал, что мы нанесем значительный удар по ХАМАС и другим террористическим группировкам, и мы делаем это. В последний день мы атаковали подземные объекты. ХАМАС думал, что может там спрятаться, но не смог. Лидеры ХАМАС думают, что они могут ускользнуть от нас. Они не могут убежать. Мы можем найти их повсюду - со всеми людьми, и мы будем продолжать это делать".