Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.05.2021,  
09:36
Текст:  Николай Грищенко

Космический буксир "Зевс" можно будет использовать в интересах ПВО РФ

Фото: Роскосмос \ РИА Новости Фото: Роскосмос \ РИА Новости
Фото: Роскосмос \ РИА Новости

Разрабатываемый в России ядерный буксир для дальнего космоса "Зевс" можно будет применять для противоракетной и противовоздушной обороны страны. Космический аппарат способен с орбиты отслеживать различные летательные аппараты и выдавать целеуказание наземным ракетным комплексам.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны

Как сообщает РИА Новости, в зависимости от мощности радиолокационной аппаратуры (50 или 200 киловатт) "Зевс" сможет прикрыть зону радиусом 2200 километров или 4300 километров. При втором варианте в зону его ответственности войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств.

Напомним, что создание космического буксира с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. Аппарат получил рабочие название "Зевс", а проект - "Нуклон". Как ранее заявил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, летные испытания буксира намечены на 2030 год.

Космический буксир "Зевс" представляет собой транспортно-энергетический модуль, который можно будет использовать для перемещения грузов между орбитами.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Русские витязи" впервые выполняют "Кубинский бриллиант" на пяти Су-35С 13.05.2021
Новейшую артиллерию России показали на видео 10.05.2021
Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь 09.05.2021
ПВО
Фото: Андрей Стенин \ РИА Новости
Дал трещину: почему "Железный купол" стал уязвим для ракетных атак 13.05.2021
National Interest назвал пять главных боевых машин парада Победы 12.05.2021
"Шилки" и "Рогатки" прикрывают от атак с воздуха армию Анголы 12.05.2021
космос
Советское космическое оружие впечатлило The Drive 22.04.2021
Боевую космическую станцию "Алмаз" показали на видео 19.04.2021