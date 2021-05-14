Космический буксир "Зевс" можно будет использовать в интересах ПВО РФ

Разрабатываемый в России ядерный буксир для дальнего космоса "Зевс" можно будет применять для противоракетной и противовоздушной обороны страны. Космический аппарат способен с орбиты отслеживать различные летательные аппараты и выдавать целеуказание наземным ракетным комплексам.

Как сообщает РИА Новости, в зависимости от мощности радиолокационной аппаратуры (50 или 200 киловатт) "Зевс" сможет прикрыть зону радиусом 2200 километров или 4300 километров. При втором варианте в зону его ответственности войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств.

Напомним, что создание космического буксира с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. Аппарат получил рабочие название "Зевс", а проект - "Нуклон". Как ранее заявил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, летные испытания буксира намечены на 2030 год.

Космический буксир "Зевс" представляет собой транспортно-энергетический модуль, который можно будет использовать для перемещения грузов между орбитами.