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14.05.2021 19:19
Рубрика: Экономика

Лесной промышленности нужны 35 млрд рублей для обработки "кругляка"

Текст: Алексей Дуэль
После вступления в силу запрета на экспорт круглого леса отечественная деревообрабатывающая промышленность сможет освоить только треть оставшегося в стране объема - порядка 3 млн кубометров. Такую оценку "Российской газете" дал вице-президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Андрей Гончаров. "Чтобы обработать оставшиеся 7 млн кубометров необходимо инвестиций - примерно 35 млрд рублей, - считает он. - Привлечь такое количество инвестиций до 1 января 2022 года представляется крайне сложной задачей".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При переходе от экспорта "кругляка" к его переработке доходность бизнеса вырастет с 4-5% до 20-30%, считает Гончаров.

За прошлый год экспорт круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород составил 16 млн кубометров. Из этого объема от 8 до 10 млн кубометров приходится на пиловочное сырье и балансы, из которых можно произвести пиломатериалы или древесные плиты, подсчитали в ассоциации "Русский лес".

Введенный Россией запрет на экспорт необработанной древесины вступит в силу с начала 2022 года. Основная задача - увеличение объемов выпуска древесной продукции в России, развитие собственной промышленности, создание дополнительных рабочих мест и налоговых отчислений.

"Лес едет в грубо обработанном виде за рубеж, и там его стоимость резко возрастает, - прокомментировала ранее введение запрета на экспорт "кругляка" вице-премьер Виктория Абрамченко. - Вот это мы сегодня запрещаем. С 2022 года вывоза круглого леса из Российской Федерации не будет, потому что для нас, как для страны, это больше не товар. Мы не можем себе это позволить - вывозить круглый лес. Мы будем перерабатывать лес внутри страны".

Лесопромышленники, с одной стороны, решение полностью поддерживают, с другой, - признаются, что оказались к нему не готовы. По словам Гончарова, отчасти ситуацию спасает новая отраслевая программа Фонда развития промышленности по поддержке предприятий малого и среднего предпринимательства, которая позволяет получать заемное финансирование в размере от 20 млн до 100 млн рублей на проекты, связанные с переработкой древесины. Однако времени для перестройки отрасли оказалось недостаточно.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Создается рабочая группа по привлечению инвестиций в лесную отрасль

"Еще содействовать решению этого вопроса будет формирование лесопромышленных кластеров полного технологического цикла, начиная от лесозаготовки и заканчивая выпуском конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, - добавляет он. - Однако для этого тоже необходимо время".

Если получится решить вопрос с техническим перевооружением лесопереработки, то со сбытом продукции проблем быть не должно, считают в ассоциации "Русский лес". Спрос на такие изделия растет на 1-2% в год, пиломатериалы востребованы со стороны деревянного домостроения. Китай уже сейчас переориентируется с закупки древесины на приобретение лесоматериалов, добавляет Гончаров. Наиболее перспективными видами продукции, по его мнению, станут упаковочная бумага и картон, бумага тишью, санитарно-гигиенические изделия, а также продукция биоэнергетики, - рост спроса на пеллеты оценивается в 1,5-2 млн тонн в год.

Экономика Отрасли Ресурсы

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