Постановление администрации Липецкой области от 14 мая 2021 года № 185 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Новости

В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар 15:56
Мошенник в Москве продавал фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации 15:34
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса 15:34
На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов 15:19
Водителей в Москве предупредили о дачных пробках 15:15
Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере 15:14
Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков 15:13
Путин: Палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ 15:12
Мама ученицы из школы №175 поблагодарила учителей за спасение дочери 15:05
Путин предложил обсудить безопасность финансовой системы 14:48
Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" 14:47
Турция выходит на этап "нормализации" после локдауна 14:47
Актер из "Фантастических тварей" получил тюремный срок за изнасилование 14:40
В Нальчике при строительстве школы нашли нарушения на 4,5 млн рублей 14:37
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 14:27
Италия отменяет карантин для граждан ЕС и Шенгенской зоны 14:24
В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу 14:12
В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину 14:06
В "ЕР" временно приостановили членство сенатора Олега Королева 14:06
Напавший на школу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту 13:56
Ракова: Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной 13:55
Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса 13:49
Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу 13:38
Минюст внес интернет-ресурс VTimes в реестр иноагентов 13:31
Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 мая 2021 г.

Постановление администрации Липецкой области от 14 мая 2021 года № 185 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 14 мая 2021 г.
Опубликован 14 мая 2021 г.
Вступает в силу 15 мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.2 слова ", на аттракционах" исключить;

2) пункт 1.2.6 после слов "в пункте 1.1.1 настоящего постановления," дополнить словами "при организации работы аттракционов".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 мая 2021 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией