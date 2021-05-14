Лукашенко потребовал обеспечить для фермеров доступ на рынки

Многофункциональный фермерский экологический рынок, построенный по поручению главы государства на пустующих площадях в деревне Валерьяново в двух километрах от белорусской столицы, посетил в пятницу Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Об этом торговом объекте и производстве продуктов питания президент говорил, напоминают обозреватели, в докладе на недавнем Всебелорусском народном собрании. "Если есть спрос на биологически чистую продукцию, я это поддерживаю и настаиваю на том, чтобы это был альтернативный рынок, куда может приехать фермер со своей продукцией и продать ее горожанам за хорошую цену", - пояснил свою точку зрения белорусский руководитель.

Лукашенко потребовал от местных администраций навести порядок в работе всех продовольственных рынков. "Я человек деревенский и знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать, - сказал он. - Люди должны свободно реализовывать свой товар. Незыблемо должно быть - доступ на рынок".

Кстати, сообщают новостные порталы, первым этапом развития торгового комплекса под Минском стало открытие еще в ноябре 2020 года универсального продовольственного рынка на 140 мест. Для отечественных производителей здесь уже созданы комфортные условия для круглогодичной продажи всех видов сельскохозяйственной продукции.

Все торговые места оснащены современным оборудованием с подводом горячей и холодной воды, электроэнергии и интернета. А желающим торговать только по выходным дням предоставляются дополнительные передвижные стеллажи-витрины. Кроме того, с первого мая этого года на стоянке торгового комплекса начала действовать сезонная площадка по продаже сельхозпродукции с автотранспорта производителей.

На первом этаже нового комплекса открыты и современные фирменные магазины отечественных производителей. А на втором этаже летом планируется открыть фуд-корт на 270 мест и детскую игровую зону. На третьем и четвертом этажах до конца года откроют свои двери брендовые магазины, крупный детский центр и универсальный комплекс бытового обслуживания.