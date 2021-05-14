Мантуров рассказал о подготовке самолета МС-21-300 к летным испытаниям

Консоль крыла МС-21-300, изготовленную из отечественных композиционных материалов, доставили на Иркутский авиационный завод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут"). Деталь длиной 17,5 метра установят на самолет, предназначенный для поставки первому заказчику.

"После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Разработкой и производством отечественных композитов занимаются ведущие химики и технологи. В их число вошли, в частности, сотрудники МГУ и предприятий "Росатома".

В Минпромторге отметили, что применение прочных и легких композиционных материалов позволило улучшить аэродинамику самолета и увеличить диаметр фюзеляжа. Широкий салон обеспечит повышенный комфорт экипажу и пассажирам, а также сократит время на посадку и высадку людей в аэропорту.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный самолет. Модификация МС-21-300 предполагает наличие 160-211 мест для пассажиров.