Матвиенко и Гутерриш обсудили израильско-палестинский конфликт

Одной из тем вчерашней встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с генсеком ООН Антониу Гутерришем стала ситуация в Израиле и Палестине, рассказал вице-спикер СФ Константин Косачев в эфире телеканала "Вместе.РФ".

"На встрече отмечалось, что было бы неправильным вставать на одну из сторон, необходимо призывать израильские власти и палестинскую сторону садиться за стол переговоров", - сообщил сенатор.

По его мнению, ответственность за безопасность на улицах Иерусалима несут власти Израиля. Косачев также подчеркнул, что Восточный Иерусалим - это святыня для ислама, иудаизма и всех направлений христианства.