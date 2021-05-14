Минэнерго: Генерация на ВИЭ актуальна для труднодоступных районов

Генерация на основе возобновляемых источников больше всего актуальна в труднодоступных регионах России, особенно в комбинации с дизельной генерацией и хорошими накопителями энергии. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая Политика".

По словам министра, генерацию на основе солнца и ветра нужно продвигать хотя бы для развития соответствующих компетенций в России и экспорта технологий и продукции. Но задачи довести солнечную и ветряную генерацию до какой-то определенной доли в энергобалансе страны, у ведомства нет.

В России сформирован хороший с точки зрения экологии энергобаланс. С учетом производства атомной энергии, работы крупных ГЭС, доля производства "чистой энергии" у нас составляет 40%", - сказал Шульгинов.

Сейчас обсуждаются объемы поддержки ВИЭ по программе ДПМ-2, которая будет работать с 2025 по 2035 год. В Минэнерго считают, что нужно обеспечить показатель в 350-360 млрд рублей. Первая программа поддержки ВИЭ имела большее финансирование, однако сейчас фиксируется существенное снижение стоимости строительства ВИЭ-генерации. И при меньшем объёме финансирования в рамках второй программы инвесторы смогут построить больше мощностей: порядка 7 ГВт против около 5,5 ГВт в первой программе, отметил Шульгинов.