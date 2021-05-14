Минэнерго: Стимулы для нефтехимии оцениваются в 2,5 трлн рублей

Если суммировать все меры стимулирования, объем инвестиций до 2030 года оценочно составляет для нефтепереработки - около 800 млрд рублей, для нефтегазохимии - более 2,5 трлн рублей. Об этом сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая Политика".

По его словам, развитие переработки, нефте- и газохимии является одним из приоритетных направлений работы. Минэнерго уже заключило 14 соглашений с нефтеперерабатывающими предприятиями о предоставлении с 2021 года инвесткоэффициента к обратному акцизу на нефть. Инвестиции по этим соглашениям могут составить около 800 млрд рублей до 2026 года.

Министр также отметил, что для поддержки выпуска продукции газохимии с 2022 года начнет работать обратный акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан. Он будет применяться в двух случаях: если нефтехимическая компания запускает новые мощности по переработке не менее 300 тыс. тонн сырья или если компания готова до конца 2022 года заключить соглашения об инвестировании до 2027 года более 65 млрд рублей.