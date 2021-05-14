Минэнерго: В Европе могут признать атомную энергетику чистой

Несмотря на мощнейшее лобби со стороны "зеленых" активистов, 21 апреля Еврокомиссия (ЕК) официально подтвердила, что в будущем может включить атомную энергетику в список тех отраслей, инвестирование в которые способствует энергетическому переходу. Об этом рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая Политика".

По его словам, нужно добиваться, чтобы нашу атомную энергию начали официально считать углеродно нейтральной. Тем более что руководители семи европейских стран уже обратились в Евросоюз с просьбой признать атомную энергетику чистой. Такого же мнения придерживаются и в США, подчеркнул Шульгинов.

Соответствующее решение может быть принято Еврокомиссией, если положительный в отношении атома доклад исследовательского центра ЕК, выпущенный в марте этого года, будет одобрен группой экспертов Евратома и Научным комитетом ЕК по здравоохранению, окружающей среде и новым рискам.