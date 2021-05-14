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14.05.2021 19:19
Рубрика: Власть

Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности

Текст: Мария Набиркина

Проект проставления правительства о просветительской деятельности будет доработан. Об этом сообщили в Минобрнауки.

- В Минобрнауки России поступает множество запросов и предложений по проекту постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности", в том числе представителей IT-сферы, сфер экологии, культуры, образования, - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.

В Минобрнауки отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены при внесении изменений.

В России узаконили просветительскую деятельность
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Правительство Минобрнауки

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