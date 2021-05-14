Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности

Проект проставления правительства о просветительской деятельности будет доработан. Об этом сообщили в Минобрнауки.

- В Минобрнауки России поступает множество запросов и предложений по проекту постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности", в том числе представителей IT-сферы, сфер экологии, культуры, образования, - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.

В Минобрнауки отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены при внесении изменений.