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14.05.2021 16:12
Рубрика: Экономика

Минсельхоз начал отбирать территории для ввода в оборот сельхозземель

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз начал отбор региональных проектов для включения их в госпрограмму вовлечения в оборот земель сельхозназначения, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования в Совете Федерации.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Он отметил, что программа уже подписана в правительстве, а ее реализация и финансирование начнется со следующего года. В рамках госпрограммы за 10 лет планируется ввести в оборот не менее 13 млн га сельхозземель. На это потребуется 754 млрд рублей, из которых около 539 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Поскольку в госпрограмме заложен проектный подход, сейчас регионы направляют в Минсельхоз свои заявки и обоснования для включения в нее своих территорий. Минсельхоз ведет отбор проектов, анализируя, на каких землях будет наибольшая отдача от включения в госпрограмму.

По оценке ведомства, сейчас в России около 44 млн га неиспользуемых сельхозугодий, 20 млн га из которых - пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур). По данным на январь 2019 года, общая площадь земель сельхозназначения в России составляет 382,5 млн га, из них сельхозугодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) - 197,7 млн га. Если добавить сюда землю, на которой граждане выращивают картошку и овощи, фруктовые деревья и ягодники в садовых, огородных и дачных товариществах, а также все угодья, используемые в научных целях, то площадь сельскохозяйственных земель увеличится до 222 млн га, подсчитывают в ведомстве.

В том числе за счет ввода новых сельхозземель планируется развивать направление производства органической продукции. По словам Дмитрия Патрушева, рынок органической продукции - один из самых быстро развивающихся. За последние 20 лет его объем вырос более чем в семь раз и составил в 2020 году около 130 млрд долларов. У России есть все шансы занять лидирующие позиции в этом сегменте, считает глава Минсельхоза.

С начала прошлого года в стране действует закон об органической продукции.

"Сегодня был вручен сертификат на использование знака "Органик", зарегистрированный под сотым номером. Для получения права использования такого знака продукция должна соответствовать жестким национальным стандартам. Мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшее увеличение количества сертифицированных производителей органической продукции", - сказал министр.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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