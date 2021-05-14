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14.05.2021 13:01
Рубрика: Власть

Мишустин провел рабочую встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Глава правительства подчеркнул, что Россия выступает за укрепление лидирующей роли организации в мировых делах, считает необходимым в полной мере использовать ее потенциал и возможности для коллективного реагирования на глобальные вызовы и угрозы. "Важно обеспечить верховенство международного права, гарантировать строгое соблюдение принципов Устава ООН, решений, которые принимаются Советом Безопасности, - сказал Мишустин. - Россия и в дальнейшем будет поддерживать ООН и добиваться повышения ее авторитета в мире".
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Пандемия коронавирусной инфекции подтвердила большое значение совместных скоординированных действий всех государств. "Наряду с защитой жизни и здоровья людей ООН должна объединить усилия международного сообщества в преодолении экономических последствий пандемии. Считаем необходимым обеспечить эффективное функционирование многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма и отказу от односторонних экономических санкций", - заявил российский премьер.

Генсек ООН подчеркнул, что на правительство России в этот год легла большая ответственность. "Хочу засвидетельствовать уважение и сказать, что мы восхищены, как вы делали и делаете свою работу", - сказал Гутерреш. Он поблагодарил за поддержку, за предоставленные тест-системы и в целом за усилия по борьбе с коронавирусом.

Мишустин: Мы поддержим все инициативы по возвращению соотечественников
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