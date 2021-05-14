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Текст:   Владимир Кузьмин 
10:35 14.05.2021

Мишустин упростил финансирование расселения аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин дал регионам возможность ускорить расселение аварийного жилищного фонда.
Фото: Павел Гирин/РИА Новости Фото: Павел Гирин/РИА Новости
Фото: Павел Гирин/РИА Новости

Подписанное главой правительства постановление уточняет порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, через который финансирование распределяется между субъектами Федерации.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин: План расселения аварийных домов выполнялся на 200%

Документ позволит регионам получать средства на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Таким образом, реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет проходить ускоренными темпами.

В своем отчете в Госдуме Михаил Мишустин подчеркнул, что расселение аварийного фонда идет опережающими темпами. В прошлом году новое жилье получили почти 130 тысяч человек.

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