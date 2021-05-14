Мишустин упростил финансирование расселения аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин дал регионам возможность ускорить расселение аварийного жилищного фонда.

Подписанное главой правительства постановление уточняет порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, через который финансирование распределяется между субъектами Федерации.

Документ позволит регионам получать средства на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Таким образом, реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет проходить ускоренными темпами.

В своем отчете в Госдуме Михаил Мишустин подчеркнул, что расселение аварийного фонда идет опережающими темпами. В прошлом году новое жилье получили почти 130 тысяч человек.