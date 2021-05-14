Премьер-министр Михаил Мишустин упростил получение регионами коротких бюджетных займов - на срок до 240 дней. Субъекты Федерации смогут взять новые кредиты без погашения предоставленных им в 2020 году.

Постановление принято в рамках поручения президента. В Послании Федеральному Собранию глава государства поставил правительству задачу представить комплекс мер для повышения финансовой устойчивости регионов. В число мер он включил продление сроков погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года для борьбы с коронавирусом. Их продлят до 2029 года включительно.

Необходимые изменения внесут в бюджетное законодательство в ближайшее время. "Всю подготовительную работу по формированию нормативной базы правительство проведет в максимально сжатые сроки", - заявил Михаил Мишустин, выступая на этой неделе с ежегодным отчетом в Государственной Думе.