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14.05.2021 19:13
Рубрика: Власть

Молодежные центры "Авангард" создадут во всех городах-стотысячниках России

Текст: Юрий Гаврилов
"Президент страны поддержал нашу инициативу по развитию сети центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Планируется создавать их не только на региональном уровне, но и в городах с населением свыше ста тысяч человек", - сообщил в пятницу на селекторном совещании с участием представителей субъектов РФ министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

По его словам, деятельность таких центров является одним из ключевых критериев оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе". Шойгу напомнил, что в числе первых "Аванграды" создали и сейчас показывают высокие результаты в Нижегородской и Тульской областях, Республике Марий Эл и Дагестане, а также в Ставропольском крае. "К сожалению, во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях и Еврейской автономной области таких образовательных площадок до сих пор нет. Необходимо ускорить решение данного вопроса", - считает министр обороны.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Он уверен, что в России есть запредельная востребованность в центрах военно-патриотического воспитания молодежи. А самый первый "Авангард" создали власти Москвы и Московской области. Его пропускная способность позволяет ежегодно обучать там 36 тысяч человек. "Есть уже первый опыт. Несколько помешала пандемия, чтобы вести более активно эту работу. Но уже первые наборы, которые прошли через центр - а там смены 600 человек - показали то, что есть крайне высокая востребованность в таких центрах", - сказал Шойгу.

Он отметил, что как только в стране стали появляться центры "Авангард", тут же возникло требование от девочек - почему там обучаются лишь мальчики? "Только на сайте центра "Авангард" Московской области больше десяти тысяч заявок от девочек, - сообщил министр. - И у нас сейчас, по-моему, на этой неделе завершается первая смена девочек. То же самое происходит по всей стране. Еще раз могу сказать: это направление в подготовке ребят оказалось крайне востребованным. У нас школьники и школы идут на разные хитрости, чтобы попасть еще на одну смену, потом еще на одну".

Шойгу напомнил, что работа по выполнению поручения президента России началась в прошлом году И началась, по словам министра, "не просто так, а по давным-давно обсуждаемой и обговариваемой по разным направлениям теме - нужна ли начальная военная подготовка в школах или не нужна". Два десятка лет велись дискуссии, надо вводить НВП как обязательный предмет в довузовских учебных заведениях.

Шойгу рассказал о работе центров военно-патриотического воспитания молодежи

"Мы ушли от этих разговоров и споров, и предложили, на наш взгляд, совершенно оправданный вариант, когда создаются центры военной, военно-патриотической подготовки. Центры, в которых на абсолютно добровольной, а если говорить точнее, то по собственному желанию, ребята могут пройти цикл военной подготовки в течение нескольких дней. По закону это может быть в течение одной недели. Собственно, что сегодня и происходит", - рассказал Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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