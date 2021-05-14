Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Киберпреступники выманивают личные данные пользователей на фишинговых сайтах, то есть - созданных специально для мошеннических схем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Bi.Zone.

Как правило такие сайты несложные, представляют собой одну страницу с ярким заголовком и ссылкой на видео на YouTube. Чаще всего их содержимое - это заманчивое предложение поучаствовать в инвестиционных проектах известных российских или зарубежных компаний. Например, мошенники использовали бренды Tesla, некоторых банков, компаний нефтяной отрасли и проектов Илона Маска.

После того, как человек оставит свои личные данные на сайте, появляется окно с обещаниями перезвонить, которые не выполняются. Как пояснили в Bi.Zone, оставленная пользователями конфиденциальная информация в дальнейшем используется в рамках обзвонов людей мошенниками. Всего за год было обнаружено свыше 600 таких фишинговых сайтов.

По данным Генпрократуры, на киберпреступления приходится почти четверть всех преступлений, совершенных в стране. Причем за последние два года их число выросло втрое. В прошлом году в России зафиксировано более 450 тысяч случаев мошенничества в интернете.