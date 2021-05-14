Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID

Во всех пунктах вакцинации от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно, помимо "Спутника V", теперь сделать и прививку вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала РИА Новости, что выбор остается за самими горожанами.

Заммэра напомнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.