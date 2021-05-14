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14.05.2021 14:13
Рубрика: Культура

Музыкальный проект "Ты Супер! 60+" выходит 16 мая на НТВ

Текст: Сусанна Альперина
Уже в это воскресенье, 16 мая, в 20:10, в эфире телеканала НТВ, состоится премьера нового международного музыкального проекта "Ты Супер! 60+", в котором примут участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких. Проект сделан по аналогии с детским шоу "Ты Супер!", которое идет на НТВ с неизменным успехом. И ведущие у него те же Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

"Запуск проекта "Ты Супер 60+" созвучен социальной теме, которая близка телеканалу НТВ и его проектам. Шоу "Ты Супер!" стало целым движением и родной семьёй для 385 детей из 18 стран. Благодаря команде программы "Жди меня" и добровольцам, поддерживающим проект, встретились более 218 тысяч человек. А наше остросоциальное ток-шоу "ДНК" помогло более 500 семьям начать новую жизнь. Также нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал, ощутить заботу, помочь вновь встретиться с родными и близкими и осуществить свою мечту", - говорит Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Отправить заявку на участие в шоу "Ты Супер! 60+", мог любой человек из России и стран СНГ в возрасте от 60 лет, который лишён поддержки самых близких родственников - детей и внуков. В первом сезоне проекта примут участие 45 человек от 60 до 87 лет, среди которых собрались люди самых разных профессий - от полковника МВД в отставке, химиков и врачей до профессиональных музыкантов, таких как певцы хора Мариинского театра.

В каждом выпуске участники будут выходить на большую сцену, чтобы исполнить свои номера. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмет на зеленую кнопку или нажмет всего один из судей, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал.

В первом сезоне шоу в состав жюри вошли композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и участники второго сезона шоу "Маска" Неваляшка и Единорог, популярные певцы Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

Шоу "Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством программы занимается компания "ВайТ Медиа".

Прямая речь

Игорь Крутой, композитор, народный артист России:

"Я жду этот проект и думаю, что это будет, во-первых, сложнее, чем в детском конкурсе, а во-вторых, более трогательно. Потому что у каждого человека есть своя история, он прошел свой путь, и каждый из них одинок в разных проявлениях. И это огромная трагедия. Когда люди соберутся, чтобы выплеснуть это в музыке и песнях, это будет "операцией без наркоза". Опыта судейства в подобном проекте у меня не было, и пока мне сложно представить, как я буду судить. Мне приходилось сидеть в жюри в другом проекте, где выступали взрослые талантливые вокалисты, и там судить было не сложно. Но здесь все иначе, здесь есть человеческие истории, узнав которые невозможно остаться равнодушным, и это будет накладывать определённый отпечаток на те или иные оценки".

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