На решение проблем дольщиков требуется еще 60 млрд рублей

На решение проблем обманутых дольщиков требуется еще 60 млрд рублей. Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

В 2018-2021 годах Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства было выделено 103,5 млрд рублей, сообщил в четверг на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Были приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тысячи дольщиков по 765 домам. "Необходимо отметить, что в 12 субъектах нет проблемных объектов. В 5 из них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в прошлом году c помощью фонда - это Республика Алтай, Псковская и Мурманская области, Республика Тыва, Ненецкий АО", - подчеркнул Файзуллин.

Сейчас фондом совместно с Минстроем, Минфином и правительством прорабатываются различные вопросы для эффективного и скорейшего искоренения проблемы обманутых дольщиков, говорит гендиректор Фонда защиты дольщиков Константин Тимофеев. На рассмотрении фонда находятся ходатайства о восстановлении прав 45 тысяч граждан по 811 объектам. "По нашим оценкам, для полного восстановления прав граждан, обязательства по решению которых закреплены за Фондом, из федерального бюджета потребуется дополнительно порядка 60 млрд рублей. Также стоит отметить, что немаловажную роль в решении вопроса играют субъекты, которые восстанавливают права граждан за счет своих механизмов на основании утвержденных дорожных карт", - сказал Тимофеев.

Рассматривается вопрос о наделении фонда полномочиями по строительному контролю за строящимися c использованием средств фонда объектами в регионах и о переводе в электронный вид его взаимодействия с регионами и конкурсными управляющими, сообщает пресс-служба фонда. Это позволит увеличить скорость принятия решений, повысить эффективность взаимодействия с регионами и конкурсными управляющими, а также усилить контроль со стороны фонда за деятельностью региональных фондов.