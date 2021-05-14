Наблюдение за короной: Ученые провели тест радиогелиографа

Сибирский радиогелиограф начал работу в тестовом режиме. Это один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук.

Полученные на нем данные позволяют глубже понять природу вспышек на Солнце, наблюдать их развитие, пояснил "РГ" заведующий отделом радиоастрофизики Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Лесовой. Кроме того, на основании этих данных могут строиться прогнозы солнечной активности, от которой, как известно, сильно зависит работа наземных навигационных систем.

Пока, уточнил ученый, испытывают одну из трех 129-элементных антенных решеток. Диапазон ее рабочих частот - 3-6 ГГц, что соответствует наблюдению солнечной короны на высотах выше 10-20 тысяч километров над фотосферой. Очень высокая чувствительность и проектное пространственное разрешение, достигнутые во время тестирования, показывают, что Сибирский радиогелиограф способен исследовать сверхслабую активность короны Солнца и оценивать корональные магнитные поля. "В ходе тестовых наблюдений проверили, правы ли мы были в своих расчетах при проектировании радиогелиографа. И теперь определяем точность всех его составных частей, - отметил Сергей Лесовой. - Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что расчеты наши верны, инструмент работает очень хорошо".

Напомним, что сооружается радиогелиограф на базе одного из крупнейших радиоинтерферометров России - 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа. Радиогелиограф будет включать в себя три радиотелескопа, полный диапазон его рабочих частот - 3-24 ГГц. Антенны каждого из трех радиотелескопов расположены в виде буквы "Т" с преимущественно равным шагом между соседними антеннами.

Такая конфигурация позволяет наряду с получением изображений проводить калибровку всего радиотелескопа. Ученые планируют исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых излучает на своей частоте. И, соответственно, получать трехмерные данные о корональной активности.

К настоящему моменту на трех решетках Сибирского радиогелиографа установлены все 528 поворотных устройств с антеннами. Ведутся работы по прокладке линий питания и оптоволоконных линий для управления и передачи антенных сигналов.

Такое огромное количество антенн необходимо для того, чтобы чувствительность радиогелиографа была достаточна для измерения магнитных полей в короне Солнца и для исследования вопросов, связанных с нагревом короны. Изучать процессы в короне необходимо по той причине, что все связанное с солнечной активностью начинается преимущественно в этой области.

В ходе строительства радиогелиографа наблюдения на Сибирском солнечном радиотелескопе не прерывались. К осени планируют ввести в режим тестовых наблюдений все три антенные решетки радиогелиографа.

Результаты тестовых наблюдений одобрены Научным советом радиогелиографа, в который входят представители Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории РАН, Национальной астрономической обсерватории Китая и Owens Valley Radio Observatory (Нью-Джерси, США).

Справка "РГ"

Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов:

• Радиогелиограф.

• Набор оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы.

• Лидар

• Комплекс радаров на Малом море

• Крупный солнечный телескоп на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды

• Нагревный стенд под Ангарском

• Центр обработки данных в Иркутске