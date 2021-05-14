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14.05.2021 05:00
Рубрика: Общество

Наблюдение за короной: Ученые провели тест радиогелиографа

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область - Республика Бурятия)
Сибирский радиогелиограф начал работу в тестовом режиме. Это один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук.
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

Полученные на нем данные позволяют глубже понять природу вспышек на Солнце, наблюдать их развитие, пояснил "РГ" заведующий отделом радиоастрофизики Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Лесовой. Кроме того, на основании этих данных могут строиться прогнозы солнечной активности, от которой, как известно, сильно зависит работа наземных навигационных систем.

Фото: Управление информационной политики ИГУ
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Пока, уточнил ученый, испытывают одну из трех 129-элементных антенных решеток. Диапазон ее рабочих частот - 3-6 ГГц, что соответствует наблюдению солнечной короны на высотах выше 10-20 тысяч километров над фотосферой. Очень высокая чувствительность и проектное пространственное разрешение, достигнутые во время тестирования, показывают, что Сибирский радиогелиограф способен исследовать сверхслабую активность короны Солнца и оценивать корональные магнитные поля. "В ходе тестовых наблюдений проверили, правы ли мы были в своих расчетах при проектировании радиогелиографа. И теперь определяем точность всех его составных частей, - отметил Сергей Лесовой. - Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что расчеты наши верны, инструмент работает очень хорошо".

Напомним, что сооружается радиогелиограф на базе одного из крупнейших радиоинтерферометров России - 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа. Радиогелиограф будет включать в себя три радиотелескопа, полный диапазон его рабочих частот - 3-24 ГГц. Антенны каждого из трех радиотелескопов расположены в виде буквы "Т" с преимущественно равным шагом между соседними антеннами.

Такая конфигурация позволяет наряду с получением изображений проводить калибровку всего радиотелескопа. Ученые планируют исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых излучает на своей частоте. И, соответственно, получать трехмерные данные о корональной активности.

К настоящему моменту на трех решетках Сибирского радиогелиографа установлены все 528 поворотных устройств с антеннами. Ведутся работы по прокладке линий питания и оптоволоконных линий для управления и передачи антенных сигналов.

Фото: iStock
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Такое огромное количество антенн необходимо для того, чтобы чувствительность радиогелиографа была достаточна для измерения магнитных полей в короне Солнца и для исследования вопросов, связанных с нагревом короны. Изучать процессы в короне необходимо по той причине, что все связанное с солнечной активностью начинается преимущественно в этой области.

В ходе строительства радиогелиографа наблюдения на Сибирском солнечном радиотелескопе не прерывались. К осени планируют ввести в режим тестовых наблюдений все три антенные решетки радиогелиографа.

Результаты тестовых наблюдений одобрены Научным советом радиогелиографа, в который входят представители Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории РАН, Национальной астрономической обсерватории Китая и Owens Valley Radio Observatory (Нью-Джерси, США).

Справка "РГ"

Проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов:

• Радиогелиограф.

• Набор оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы.

• Лидар

• Комплекс радаров на Малом море

• Крупный солнечный телескоп на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды

• Нагревный стенд под Ангарском

• Центр обработки данных в Иркутске

Наука Общество Космос Наука и образование РАН 2021 - Год науки и технологий

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